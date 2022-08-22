قناة النهار تربية: تاريخ دخول التلاميذ يثير الجدل بقلم النهار أونلاين نشر في 22 أوت 2022 - 17:27 شارك غرِّد أرسل 3322 0 تربية: تاريخ دخول التلاميذ يثير الجدل رابط دائم : https://nhar.tv/cr6YR اقرأ أيضا الأولى وطنيا بلعباس إيمان :"لقاء رئيس الجمهورية يخلّد في تاريخي وتكريمه دعم وتشجيع للعلم وأهل العلم" قناة النهار 03 أوت إستمرار تساقط أمطار رعدية بهذه الولايات قناة النهار 05 أوت نصائح الحماية المدنية لتجنب أخـ.طار موجة الحر قناة النهار 13 أوت الفنان الفلسـطيني محمد البسيوني يلهـب ركح أوبرا الجزائر بوعلام بسايح قناة النهار 14 أوت درجات حرارة قياسية يوم الجمعة على المناطق الساحلية والداخلية تصل إلى 47 درجة قناة النهار 02 أوت البراءة لـ نوميديا لزول و 6 أشهر حبــ. سا نافذا لـ ريفكا في قضية النـ.ـصب على الطلبة قناة النهار 09 أوت سعيدة : عائلة سعودي تناشد المحسنين مساعدتهم لعلاج إبنتهم في الخارج قناة النهار 16 أوت والد جمال بن سماعيل : "كل الشعب الجزائري وقف معانا.. شكرا لكم أنتم في القلب " قناة النهار 12 أوت سري جدا: نقل المسافرين.. الشبكة الهشة قناة النهار 02 أوت تيبازة: كاميرا النهار ترصد مشاهد حصرية من السماء لمخلفات حريق جبل شنوة قناة النهار 16 أوت