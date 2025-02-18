تربية.. ترقية تدريس اللّغة الألمانية في الثانويات

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الإثنين ، بمقر الوزارة بالمرادية، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر، جورج فلسهايم Georg FELSHEIM والوفد المرافق له، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان لوزارة التربية، تباحث الطرفان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال التربوي. ليرقى إلى مستوى العلاقات الجيدة بين البلدين.

كما تُوِّج هذا اللقاء بالتوقيع على “إعلان نوايا مشترك بين وزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ووزارة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يهدف إلى ترقية تدريس الألمانية كلغة أجنبية. في مرحلة التعليم الثانوي، في إطار البرنامج الألماني ” مدارس شركاء المستقبل” PASCH.

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