تربية.. تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2025-2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية،الأربعاء، عن تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2025-2026، حيث يشمل هذا التعديل المستويات التعليمية الثلاث.

وجاء في بلاغ للوزارة “في إطار التحضير الجيد لتنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية - شهادتي التعليم المتوسط. والبكالوريا دورة 2026 وحرصًا على ضمان السير الحسن لنهاية السنة الدراسية 2026/2025. تعلم وزارة التربية الوطنية عن تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث للمستويات التعليمية الثلاث”.

وأوضح المصدر نفسه، أن تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي يُجرى أيام 03 و 04 و 05 ماي 2026. وتقييم المكتسبات في نهاية الطورين الأول والثاني من التعليم الابتدائي يُجرى يومي 04 و 05 ماي 2026.

كما تُنظم اختبارات الفصل الثالث لجميع مستويات المراحل التعليمية الثلاث، من يوم الأحد 10 ماي. إلى غاية يوم الخميس 14 ماي 2026.

فيما أكدت وزارة التربية أن الاختبارات الاستدراكية تبقى دون تغيير، وتُجرى يومي الإثنين والثلاثاء 22 و 23 جوان 2026.

