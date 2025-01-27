تربية: تعديل مدة المكوث في المنصب لتنظيم الحركة التنقلية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعديل جديد يتعلق بمدة المكوث في المنصب، والتي كانت تشترط سابقاً ثلاث سنوات للبقاء في المنصب قبل الترشح للحركة التنقلية.

وبحسب المراسلة الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بتاريخ 27 جانفي 2025، تم تقليص مدة المكوث إلى سنتين فقط. تطبيقاً لأحكام المادتين 47 و50 من المرسوم التنفيذي رقم 54.25 المؤرخ في 21 يناير 2025. والذي يحدد القانون الأساسي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية.

ودعت الوزارة جميع مديريات التربية عبر الوطن إلى التقيد الصارم بأحكام المادتين المذكورتين أعلاه أثناء تنظيم الحركات التنقلية. بما يضمن احترام القوانين المعمول بها وتحقيق العدالة بين الموظفين.