قناة النهار تربية: دورة إستدراكية للتلاميذ المتحصلين على معدل بين 9 و9.99 بقلم قناة النهار نشر في 29 جوان 2022 - 10:37 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 95 0 تربية: دورة إستدراكية للتلاميذ المتحصلين على معدل بين 9 و9.99 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9tLwX اقرأ أيضا النهار ترندينغ: مجهولون يقتحمون مقبرة .. ينتهكون حرمة الموتى ويسرقون أغراض حفر القبور قناة النهار 15 جوان طالع هابط: مستشفى متوقف منذ 6 أشهر بسعيدة بسبب أشغال الترميم في غياب كلي للمسؤولين قناة النهار 10 جوان إمحتان الرياضيات يصدم تلاميذ الشعب العلمية قناة النهار 13 جوان توقيف 36 تاجر مخدرات وإحباط محاولة إدخال 5 قناطير و 72 كلغ من الكيف المعالج قناة النهار 08 جوان معسكر: كفيف يكشف أن أسئلة الباك كانت في المتناول ويتمنى النجاح للجميع قناة النهار 15 جوان صريح جدا: جزائريون يحوزون ثقافة واسعة عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 29 جوان بكالوريا2022: أستاذ يدعو أولياء المترشحين لتخفيف الضغط على أبنائهم قناة النهار 14 جوان غليزان.. قناة النهار تزور بيت التلميذة احلام رقيق صاحبة أعلى معدل بالولاية 19/ 38 قناة النهار 26 جوان الملاكم السابق بن قاسمية يطالب السلطات المحلية لبن شعبان بالبليدة بتهيئة الملعب بالعشب الإصطناعي قناة النهار 16 جوان "مصارعة المنتخب الوطني تبكي.. "ماحالفنيش الحظ نطلب السماح من يما والجمهور الجزائري قناة النهار 28 جوان