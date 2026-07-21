تربية.. فتح باب طلبات النقل الولائي للأساتذة وموظفي الإدارة ابتداءً من هذا الموعد

أعلنت وزارة التربية الوطنية فتح باب إيداع طلبات النقل خارج الإدارة المستخدمة (الدخول والخروج الولائي)، بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، لفائدة الأساتذة المرسمين في الأطوار التعليمية الثلاثة، وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم المتواجدين في وضعية القيام بالخدمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، بأن طلبات النقل تودع حصريا عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، وفق كيفيات وآجال محددة.

بالنسبة للأساتذة، تودع طلبات النقل عبر فضاء الأستاذ ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، ابتداء من يوم الأربعاء 22 جويلية 2026 على الساعة 15:00، إلى غاية يوم السبت 1 أوت 2026 على الساعة 00:00، عبر الرابط:

https://ostad.education.dz

وأكدت الوزارة أن عملية النقل بالنسبة للأساتذة تتم في حدود المناصب المالية الشاغرة حسب الرتبة والمادة.

بالنسبة لموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، ويتعلق الأمر بمديري المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات، تودع طلبات النقل عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، ابتداء من يوم الأربعاء 22 جويلية 2026 على الساعة 15:00، إلى غاية يوم السبت 1 أوت 2026 على الساعة 00:00.

ولفتت الوزارة إلى أن عملية النقل بالنسبة لهذه الفئة تتم كذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة بالولايات المطلوبة.