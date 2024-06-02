تربية.. مواضيع الامتحانات مُؤمّنة ولا يمكن تسريبها

قال محمد ضيف الله مفتش مركزي بوزارة التربية الوطنية، إنّه تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل نزاهة وشفافية الامتحانات الأساسية “البكالوريا” و”البيام”.

وأضاف المتحدث خلال تصريح له لـ “النهار”، أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد شدّد في العديد من المرات على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة في امتحاني المتوسط والبكالوريا. من أجل مساعدة التلاميذ اجتيازهما في أحسن الظروف المناسبة.

وطمأن ضيف الله كافة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، أنهم لن يُختبروا إلا في المواد التي تلقوها في المؤسسات التربوية أثناء فترة الدراسة. مؤكدا أن المواضيع مؤمّنة بشكل من الصعب جدا أن تتسرب أو التشكيك في نزاهتها. مضيفا أنها لن تخرج عن تلك المقدمة في القسم.

وأوضح ضيف الله في سياق ذي صلة، أن السنة الدراسية الحالية كانت مثل السنتين السابقتين. وشهدت استقرارا تاما وتقدما كبيرا في تلقين الدروس والانتهاء من البرامج.