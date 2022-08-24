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تربية: مواقع التواصل تعج بالإشاعات حول تاريخ الدخول المدرسي.. الأولياء في حيرة

بقلم النهار أونلاين
تربية: مواقع التواصل تعج بالإشاعات حول تاريخ الدخول المدرسي.. الأولياء في حيرة
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