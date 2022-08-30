قناة النهار تربية: موسم دراسي جديد بمستجدات عديدة.. للتوجه نحو النوعية بقلم النهار أونلاين نشر في 30 أوت 2022 - 23:52 شارك غرِّد أرسل 18 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NkDrc اقرأ أيضا الشيخ النوي: "زوبية" على طرف الطريق في مدخل مدينة حجوط.. ويقولك علاه تهدر قناة النهار 25 أوت شهر أوت الأسود..حصيلة قياسية في عدد ضـ. حايا الـ .حوادث والحرائق قناة النهار 25 أوت نهاركم جديد: 4 تمارين رياضية لتقوية الفخذين قناة النهار 28 أوت "الطارف : عجوز تبكي بحرقة.."راكم شفتو بعينيكم الناس لي اتحرقت..ياربي أنقد البلاصة هاذي قناة النهار 18 أوت بحر مضطرب على السواحل الوطنية إلى غاية الخميس قناة النهار 14 أوت برنامجكم الصباحي نهاركم جديد.. العدد السادس قناة النهار 14 أوت "طالع هابط: الشيخ النوي.. "أخطونا من الروطار وكملوا المشاريع في وقتها قناة النهار 28 أوت بوعلام ديسكو ماغراب يكشف ما دار بينه وبين الرئيس الفرنسي ماكرون قناة النهار 27 أوت توسع نشاط السماسرة في أسواق السيارات يعمق من الأزمة قناة النهار 13 أوت قسوم يقـ .صف الريسوني ويكشف السبب الحقيقي لتجميد العلماء المسلمين نشاطهم من الاتحاد العالمي قناة النهار 21 أوت