تربية.. نتائج مسابقات التوظيف تثير ضجة كبيرة على فايسبوك

مباشرة بعد إعلان نتائج مسابقات التوظيف على أساس الاختبارات للإلتحاق بـ 6 رتب تابعة لسلك التربية الوطنية، انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي منشورات لعديد المترشحين الذين نجحوا في المسابقة دون مشاركتهم في الإختبارات أصلا.

بعد إعلان هذه النتائج عبر المنصة الرقمية للوزارة.

وأثارت النتائج ضجة كبيرة وسط المترشحين عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك،

إذ تفاجأ البعض بنجاحهم في المسابقة رغم فشلهم في الامتحان الكتابي،

فيما تفاجأ البعض الآخر بنجاحهم بالرغم من عدم مشاركتهم، لا في الامتحان الشفوي ولا الكتابي،

وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، لدى المترشحين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ورجّح هؤلاء المترشحون، عبر فيسبوك أن الأخطاء في النتائج، راجعة إلى خلل على مستوى المنصة الرقمية.

خاصة في ظل دخول عدد كبير من المترشحين إلى الموقع المخصص للنتائج،

وللإشارة، تم عصر اليوم الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف على أساس الاختبارات، للالتحاق برتب مشرف التربية مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر بعنوان سنة 2024.

وتم الإعلان عن هذه النتائج -يضيف المصدر- عبر المنصة الرقمية (https://concours.onec.dz)، وعلى الحساب الإلكتروني الخاص بكل مترشح.