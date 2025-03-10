تربية.. نحو استحداث ثانويات مهنية

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالمرادية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد.

وحسب بيان لوزارة التربية، تطرّق الطرفان إلى سُبل تطوير التعليم والتكوين المهني المتخصّص. وإمكانية فتح آفاق جديدة لإعطاء فرصة لتلاميذ مرحلة التعليم المتوسط الراغبين في اختيار التعليم الثانوي المهني. لاسيما استحداث ثانويات مهنية تُتوّج الدراسة فيها ببكالوريا مهنية.

وفي هذا الإطار شكّل الوزيران فريقا مشتركا يتولّى إعداد ملف متكامل للمشروع تمهيدا لعرضه على الحكومة.

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