تربية: هام بخصوص كشوف نقاط الفصل الثالث

أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما بخصوص الاطلاع على نتائج الفصل الثالث للسنة الدراسية 2026/2025.

وأنهت الوزارة، في بيانها، إلى علم كافة أولياء التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث، الابتدائي المتوسط والثانوي، أن خاصية الاطلاع على نتائج الفصل الثالث للسنة الدراسية 2026-2025 الخاصة بأبنائهم، بما في ذلك نتائج الامتحانات التجريبية للأقسام النهائية، متاحة على الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية من خلال الرابط التالي: https://awlyaa.education.dz

وذكّرت الوزارة بأن هذه الخدمة الرقمية متاحة لجميع الأولياء الذين استوفوا الإجراءات التنظيمية المتمثلة في تفعيل حساباتهم على النظام المعلوماتي (فضاء الأولياء)، والمصادقة عليها من طرف مديري المؤسسات التعليمية.

وبخصوص الأولياء الذين لم يستكملوا بعد الإجراءات المطلوبة، فتدعوهم الوزارة إلى استكمال هذا الإجراء التقني والإداري الضروري. بما يتيح لهم الاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية التي يوفرها النظام المعلوماتي.