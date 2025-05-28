تربية: الوزير ينصّب رسميا أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأربعاء، على التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية.

ووفقاً لبيان الوزارة، تمت عملية التنصيب، بحضور إطارات من الإدارة المركزية. بعد استكمال تجديد جميع اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وإتمام تنصيبها.

وكذا بعد انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية وانتخاب الرئيس ونائبيه يومي 24 و25 ماي الجاري على التوالي.

وللإشارة، اللجنة مشكّلة بموجب القرار رقم 27 المؤرخ في 27 ماي 2025 الذي يحدّد قائمة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية.