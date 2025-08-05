تربية.. تمديد آجال تقديم طلبات الدخول والخروج الولائي للسنة الدراسية 2025-2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تمديد آجال تقديم طلبات النقل خارج الإدارة المستخدمة (الدخول والخروج الولائي) لفائدة الأساتذة المرسمين.

ويتعلق الأمر بالأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، الثانوي) بعنوان السنة الدراسية 2025-2026، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة بمديريات التربية المطلوبة.

ودعت الوزارة المعنيين الذين لم يقدموا بعد طلباتهم إلى القيام بذلك عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، على الرابط:

🔗 [https://ostad.education.dz] (https://ostad.education.dz)

وذلك إلى غاية 10 أوت 2025.

كما تم تمكين الأساتذة الذين سبق لهم إيداع الطلبات من التحقق من معلوماتهم الشخصية والمهنية ورفع التحفظات، إن وجدت، عبر نفس الفضاء.