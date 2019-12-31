ترتيبات أمنية واسعة بالعاصمة لتأمين عطلة رأس السنة 

سطّرت مصالح أمن ولاية الجزائر، مخطّطا أمنيا عبر مختلف دوائرها الأمنية الـ13، وذلك تزامنا واحتفالات رأس السنة الميلادية 2020.

وحسب بيان لخلية الإتصال التابعة لذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، تهدف هذه الترتيبات لتوفير مناخ آمن وجو مناسب لمختلف العائلات التي تتردّد على مختلف الأماكن العمومية بقطاع الإختصاص.

وشملت هذه الترتيبات الأمنية، تعزيز التواجد الشرطي بمختلف المحطات البريّة لنقل المسافرين، بالإضافة إلى محطّات السكك الحديدية المترو والترامواي.

بالإضافة إلى تسهيل الحركة المرورية عبر مختلف الطرق والمحاور ،خصوصا في الفترة الليلية.

كما عملت ذات المصالح، على ضمان تغطية أمنية واسعة بمختلف الأماكن العمومية وأماكن ومراكز الترفيه.

بالإضافة إلى تأمين المتنزّهات التي تشهد إقبالا واسعا من قبل العائلات لقضاء عطلة رأس السنة، كمتنزه الصابلات، وحدائق التسلية والترفيه كبن عكنون والحامة.

ودعت ذات المصلحة، جميع السائقين، لضرورة احترام قواعد السلامة المرورية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء السياقة.

وذكرت بالرقم الأخضر “48/15” ورقم النجدة “17”، الموضوعان تحت تصرف المواطنين، في حال الإبلاغ عن أمور مشبوهة أو الإستفسار حول أمور أخرى.