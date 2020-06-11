ترتيبات إستثنائية لمديرية التربية ببومرداس لإنجاز أعمال نهاية السنة

قدمت مديرية التربية ببومرداس، توضيح بخصوص الترتيبات الإستثنائية لتنظيم وانجاز أعمال نهاية السنة 2019/2020.

ويأتي ذلك، تطبيقا للترتيبات الاستثنائية لتنظيم وإنجاز أعمال السنة الدراسية 2019/2020 في مختلف المؤسسات التربوية عبر الولاية.

وجاء في توضيح للمديرية، أنه وبعد متابعتها اليومية لهذه الأعمال ورفع جميع التأويلات وكل الإلتباسات، تبقى السلطة التقديرية لمدير المؤسسة في امكانية إعفاء بعض أعضاء المجلس من الحضور في ظل الاجراءات الوقائية من جائحة كورونا.

وأضافت المديرية، إن مجالس الأقسام تنظم وتعقد وفق قرارات ومناشير منظمة لها، حتى تضمن المصداقية التامة لكل أعمال نهاية السنة.

وأوردت المديرية، أنها تهيب بكل الأطراف، مشاركة مديري المؤسسات التربوية في أعمال نهاية السنة وذلك بالتواصل بمختلف الوسائل الممكنة، والمتاحة قبل الفترة المحددة لهذه الأعمال.