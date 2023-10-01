ترتيبات جديدة لمنح التأشيرات السياحية للأجانب لزيارة الجنوب الجزائري

كشفت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، عن إدراج ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب. الراغبين في زيارة جنوب الجزائر عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه يمكن للراغبين في زيارة جنوب الجزائر عن طريق وكالات السياحية والأسفار الوطنية المعتمدة. الإستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية بدل إجراءات التأشيرة العادية .

وتقوم الوكالات السياحية المعتمدة بادراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها. من السياح الأجانب وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية، حسب ذات البيان.

ويستعيد السياح الأجانب -يضيف البيان- المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالتهم السياحية تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

كما يستفيد السياح الأجانب مباشرة عند وصولهم من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.