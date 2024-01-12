ترتيب أقوى جوازات السفر في العالم.. 6 دول تحتل المركز الأول

تتنافس 6 دول على الدرجة الأولى من المنصة، وكلها تسمح بالسفر بدون تأشيرة إلى 194 وجهة من أصل 227 وجهة.

لقد مرت 5 سنوات منذ أن حافظت اليابان وسنغافورة على المركز الأول في التصنيف الربع سنوي لأقوى جوازات السفر في العالم.

ويشير التصنيف الأخير الذي نُشر في 10 جانفي/كانون الثاني إلى تقدم 4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. على قمة المنصة: إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وتعتمد هذه الدراسة، التي أجرتها شركة هينلي آند بارتنرز منذ ما يقرب من 20 عاما. على بيانات من هيئة النقل الجوي الدولي (إياتا).

وتصنف جوازات السفر وفقا لعدد الوجهات المصرح بها لحامليها، دون تأشيرة مسبقة.

وتسمح الدول الستة في أعلى الترتيب بالسفر بدون تأشيرة إلى 194 وجهة من أصل 227.

ثم نجد كوريا الجنوبية وفنلندا والسويد بإجمالي 193 وجهة. ثم جاءت الدنمارك وأيرلندا وهولندا والنمسا في المركز الثالث (192 وجهة). كما تهيمن الدول الأوروبية على المراكز العشرة الأولى إلى حد كبير، مثل المملكة المتحدة التي حصلت على مركزين لتصعد إلى المركز الرابع.

يقول كريستيان إتش. كايلين، رئيس شركة Henley & Partners: “لقد تضاعف تقريبًا متوسط ​​عدد الوجهات. التي يمكن للمسافرين الوصول إليها بدون تأشيرة. من 58 في عام 2006 إلى 111 في عام 2024”. “ومع ذلك، مع دخولنا العام الجديد، يمكن الآن للدول ذات التصنيف الأعلى السفر إلى 166 وجهة إضافية مذهلة.”

ومن ناحية أخرى، يوضح الأخير أن الفجوة في التنقل العالمي بين البلدان في أعلى وأسفل المؤشر لم تكن كبيرة على الإطلاق. على سبيل المثال، تصدر أفغانستان، التي تأتي في أسفل الترتيب، جواز سفر يسمح بدخول 28 دولة فقط دون تأشيرة.

وأخيرا، استفادت أوكرانيا والصين أيضا من التحسينات في التنقل، حيث ارتفعت كل منهما درجتين خلال العام الماضي. وانتقلت الصين إلى المركز 62 بينما انتقلت أوكرانيا إلى المركز 32.