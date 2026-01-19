ترتيب الفيفا.. الجزائر ترتقي بستة مراكز إلى المرتبة الـ28 عالميا والرابعة إفريقيا

واصل المنتخب الوطني الجزائري تقدمه في التصنيف العالمي للمنتخبات وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أحدث ترتيب صدر عنه اليوم الاثنين.

وسجل “الخضر” قفزة معتبرة بارتقائهم 6 مراتب دفعة واحدة، ليحتلوا المركز الـ28 عالميًا، والرابع على المستوى القاري، مستفيدين من النتائج الإيجابية التي حققوها في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التقدم بعد مرحلة صعبة كان فيها المنتخب الجزائري قد تراجع إلى المرتبة الـ46 في تصنيف شهر سبتمبر للعام الماضي (2025)، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق سلسلة من الانتصارات أعادته إلى الواجهة من جديد.

على الصعيد الإفريقي، حافظ منتخب السنغال، بطل القارة، على موقعه كأفضل منتخب إفريقي باحتلاله المركز الـ12 عالميًا، في حين تمركز منتخب نيجيريا في المرتبة الـ26.

أما عالميًا، فقد واصل المنتخب الإسباني تصدره التصنيف برصيد 1877.18 نقطة، متقدمًا بفارق ضئيل على منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني. بينما جاءت فرنسا ثالثة، تليها إنجلترا في المرتبة الرابعة، ثم البرازيل خامسة في الترتيب العالمي.