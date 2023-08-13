ترجي مستغانم.. حاج مرين مدربا وبلجيلالي جديد “الحواتة”

أعلنت إدارة ترجي مستغانم عن تعيين المدرب حاج مرين على رأس العارضة الفنية للفريق تحسبا لقيادة الفريق خلال الموسم الكروي 2023/2024.

وقالت أن حاج مرين سيقوم التشكيلة المستغانمية التي حدث داخلها ثورة في التشكيلة.

كما كشفت إدارة فريق “الحواتة” عن التعاقد مع اللاعب قدور بلجيلي الذي يملك خبرة و تجربة كبيرة في الميادين الجزائرية. وتمنت له التوفيق.

إلى جانب ذلك، كشفت إدارة مستغانم عن تجديد عقد اللاعب أكرم بيبي الذي حمل قميص الفريق الموسم الماضي.

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