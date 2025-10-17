ترجي مستغانم: مبولحي اختفى .. ولكناوي يهدّد بكشف فضيحة أحد المدربين

أبدى مدرب ترجي مستغانم، نذير لكناوي، استياءه الكبير من الوضع داخل الفريق، خاصة بعد غياب الحارس المخضرم رايس وهاب مبولحي عن الحصص التدريبية الأخيرة دون مبرر واضح، مشيرًا إلى أن اللاعب “حضر حصة واحدة ثم اختفى”، متسائلًا بغضب: “من وراء ذلك؟”

وجاءت تصريحات لكناوي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الهزيمة أمام أولمبي الشلف (0-1) بملعب ترجي مستغانم، حيث كشف المدرب عن وجود ما وصفه بـ”التسيب” داخل الفريق.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ فجّر لكناوي مفاجأة مدوية بتأكيده أن “مدربًا يحاول أخذ مكانه في ترجي مستغانم بطرق ملتوية”، مضيفًا أن أحد اللاعبين أبلغه بتفاصيل ما يجري في الخفاء، قبل أن يوجه رسالة مباشرة للمدرب المعني قائلاً: “أحشم على روحك، المرة الجاية نجبد اسمك”.

تصريحات لكناوي أحدثت ضجة واسعة في الأوساط الكروية، وأعادت الجدل حول الوضع الداخلي للفريق الذي يعيش مرحلة صعبة بعد نتائجه المتذبذبة في البطولة.