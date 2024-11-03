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الرياضة

ترجي مستغانم يباغت أولمبيك أقبو في عقر داره

بقلم عزيز طالبي
ترجي مستغانم يباغت أولمبيك أقبو في عقر داره
ترجي مستغانم
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باغت فريق ترجي مستغانم الفريق المستضيف أولمبيك أقبو بالفوز عليه داخل دياره بهدفين مقابل هدف في مفاجأة الموسم الكروي.

وسجل ثنائية فريق ترجي مستغانم المتألق شكيب عجان في الدقيقتين 72 و 86، ليتوج نفسه نجم المباراة التي جرت بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

كما سجل الهدف الوحيد لأبناء أقبو عبد الحق عواسا في الدقيقة 59 في اللقاء الذي كان مثيرا.

وعاد أولمبيك أقبو إلى الوصافة بعدما كان متصدرا الدوري، برصيد 11 نقطة مناصفة مع كل من مولودية وهران وشباب قسنطينة.

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