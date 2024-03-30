ترجي مستغانم يتأهل إلى دور ربع نهائي الكأس على حساب النصرية

تمكن فريق ترجي مستغانم من تجاوز عقبة نصر حسين داي بملعب محمد بن سعيد بمستغانم والتأهل إلى الدور ربع نهائي كأس الجزائر.

وفاز فريق ترجي مستغانم بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وفي سابقة من نوعها انتهت ركلات الترجيح بـ 13 مقابل 12، التي أهلت الترجي بشق الأنفس.

و انظم فريق “الحواتة” إلى الفرق المتأهلة اليوم إلى ربع نهائي السيدة الكأس في شاكلة شباب بلوزداد و شباب قسنطينة.