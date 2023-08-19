ترجي مستغانم يتعاقد مع الثنائي ولد حو و هنان

تعاقد فريقه ترجي مستغانم مع الثنائي نوفل ولد حمو و عبد السلام هنان، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة الترجي عن التعاقد مع ولد حمو قادما من نادي شبيبة القبائل، في حين استقدمت الحارس هنان من جمعية وهران.

وقامت إدارة فريق “الحواتة” بثورة في التشكيلة استعدادا للدخول في غمار موسم 2023/2024، بقوة و اللعب على ورقة الصعود إلى القسم الأول.

وكان فريق الترجي قد أضاع تاشيرة الصعود خلال المباراة الأخيرة أمام نجم بن عكنون في الموسم الماضي.

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