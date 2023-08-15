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الرياضة

ترجي مستغانم يتعاقد مع رياض دحماني

بقلم عزيز طالبي
ترجي مستغانم يتعاقد مع رياض دحماني
مستغانم
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تعاقد فريق ترجي مستغانم، اليوم الثلاثاء، مع اللاعب رياض دحماني الذي سبق له حمل قميص نجم مقرة واتحاد الحراش.
وتواصل إدارة فريق “الحواتة” عملية الاستقدامات التي كانت استثنائية هذا الموسم، بحكم احداث ثورة حقيقية في التشكيلة المستغانمية.
وسبق لإدارة مستغانم استقدام عدد كبير من اللاعبين أبرزهم المخضرم قدور بلجيلالي.
ومن المنتظر، أن يدخل فريق الترجي في تربص مغلق بمدينة الشلف بداية من الموسم المقبل، بعد شروعهم في التحضيرات اليوم بالمركب الرياضي رائد فراج.

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