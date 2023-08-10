ترجي مستغانم يتعاقد مع 3 لاعبين

كشفت إدارة فريق ترجي مستغانم عن قائمة الانتدابات اليوم الخميس، التي تمثلت في 3 لاعبين قادمين من مختلف الأندية الجزائرية.

وتعاقدت إدارة ترجي مستغانم مع اللاعب نو الردين بن فاطمة قادما من نادي واد سوف الصاعد حديثا إلى حظيرة القسم الأول.

كما أعلنت عن التعاقد مع مجاوي حسام الدين الذي ينشط في منصب في وسط ميدان دفاعي، قادما من نادي سور الغزلان.

إلى جانب ذلك، انظم اللاعب يوسف زحزوح المدافع القوي قادما من نادي شباب مشرية.

في حين جدّد إبن الفريق المستغامني سيدو بلخير الذي ينشط كمدافع أيسر.

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