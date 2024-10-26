ترجي مستغانم يحقق ثاني فوز هذا الموسم

تمكن ترجي مستغانم، اليوم السبت، من تحقيق ثاني إنتصاراته هذا الموسم في الرابطة المحترفة، بعد أن تمكن من الفوز أمام المنافس في الجولة السادسة، إتحاد بسكرة.

وشهدت المواجهة التي إحتضنها ملعب محمد بن سعيد، بمدينة مستغانم، تسجيل هدف وحيد في اللقاء، من طرف مهاجم الترجي، حيثالة رمضان، في الدقيقة الـ21 من الشوط الأول.

ورفع الترجي رصيده للنقطة السابعة بعد هذا الإنتصار المحقق في الجولة السادسة، وفي المركز العاشر من سلم ترتيب الرابطة المحترفة. بعد الفوز المسجل في الجولة الأولى أمام مولودية وهران، وتعادل سلبي أمام شباب قسنطينة في الجولة الثانية، وثلاث هزائم متتالية أمام كل من إتحاد خنشلة، وفاق سطيف واتحاد خنشلة.

ومن جانب آخر، تجمد رصيد إتحاد بسكرة بعد هذه الخسارة، عند النقطة الثامنة في المركز السابع في سلم الترتيب. بعد تسجيل النادي فوز أمام مولودية البيض وشبيبة الساورة، وتعادلين أمام شباب بلوزداد ونجم مقرة، وخسارتين أمام الترجي واتحاد العاصمة.