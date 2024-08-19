ترجي مستغانم يضبط برنامج لقاءاته الودية في تونس

ضبطت إدارة ترجي مستغانم، برنامج لقاءات الفريق الودية، في أول أسبوع من تربص الفريق المقام بعين الدراهم التونسية.

وكانت تشكيلة النادي العائد إلى قسم الأضواء بعد 25 سنة. قد حلت بالأراضي التونسية، يوم الخميس الماضي، من أجل استكمال تحضيراتها الصيفية للموسم الجديد.

وكشفت إدارة “الحواتة” عن برمجة الطاقم الفني بقيادة شريف حجار، 3 لقاءات ودية هذا الأسبوع، بهدف الوقوف على مدى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين .

وسيدشن الترجي، سلسلة ودياته، اليوم الاثنين، بمركز “عين الدراهم” بداية من الساعة 17:00، بمواجهة نادي البعث الرياضي ببوحجلة، المنتمي إلى الدرجة الثانية التونسية.

على أن يخوض الفريق غدا الثلاثاء، بنفس المركز وفي نفس التوقيت، ثاني لقاءاته الودية. وذلك، أمام نصر حسين داي، المتواجد هناك أيضا للتربص تحضيرا للموسم الجديد من القسم الثاني هواة.

في حين سيكون الاختبار الأكبر لرفقاء الوافد الجديد. بوعلام مصمودي، الخميس القادم، 22 أوت الجاري، بمواجهة ودية ثالثة وأخيرة في أول أسبوع من تربص تونس، وذلك، بمركز التحضير بطبرقة أين يقيم النادي العاصمي تحضيراته الصيفية.