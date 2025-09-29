ترجي مستغانم يطيح بوفاق سطيف ويرد الاعتبار

تمكن فريق ترجي مستغانم من الفوز بالنقاط الثلاث بتغلبه على ضيفه وفاق سيطف بهدف دون رد. ضمن مباريات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، المتألق محمد تومي في الدقيقة الـ17 من زمن المباراة المثيرة التي عرفت مشاركة عدد من اللاعبين المخضرمين من جانب “الحواتة”، يتقدمهم الحارس رايس وهاب مبولحي.

وبهذا الفوز رفع ترجي مستغانم رصيده إلى 8 نقاط، ليرتقي إلى المرتبة الـ7.

وكان القائد جمال بلعمري ورفاقه قد تعثروا في المباراة الماضية في تيزي وزو أمام شبيبة القبائل، قبل أن يردوا الاعتبار لأنفسهم في مباراة اليوم.