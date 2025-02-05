ترجي مستغانم يعلن تعاقده مع ديكابيل جيسوس

أعلنت إدارة نادي ترجي مستغانم تعاقدها مع المهاجم الكونغولي، مولوكو ديكابيل جيسوس، الذي سبق له حمل قميص فيتا كلوب الكونغولي، ويانغ أفريكانز التنزاني.

كما كشفت إدارة ترجي مستغانم أنها لم تعلن عن الصفقة سابقاً. بسبب الفحص الطبي وبعض التفاصيل الإدارية، رغم اندماج اللاعب مع الفريق منذ 4 أيام.

وطلبت إدارة “الحواتة” من المتتبعين تفادي نشر المعلومات والأخبار إلى حين ترسيمها وإعلانها بشكل رسمي. وذلك لتجنب العراقيل.

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