ترجي مستغانم يفند الإشاعات ويحدد موعد تقديم المدرب الجديد

فنذت إدارة فريق ترجي مستغانم، كل الأخبار والإشاعات التي تحدثت عن غيابها عن إجتماع رؤساء الأندية، الذي برمجته اليوم الاثنين، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأشارت إدارة “الحواتة” بأن رئيس فريقها يتواجد حاليا بمقر “الفاف” رفقة رؤساء وممثلي مختلف الأندية المحترفة. وبحضور رئيس الرابطة أمين مسلوق. لمناقشة موضوع زيادة في عدد إجازات اللاعبين وتقديم التقريرين المالي والأدبي للموسم الفارط.

كما أكدت إدارة ترجي مستغانم، بأنه سيتم في قادم الساعات إصدار بيان رسمي في كل ما يتعلق بإستقالة المدرب رحو سليمان. الطاقم الفنّي الجديد وتوضيح بعض النقاط التّي شغلت الرأي العام .