ترجي مستغانم يفوز أمام خنشلة ويتقدّم في سلّم الترتيب

أحرز فريق ترجي مستغانم فوزا جديدا في منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على حساب الضيف اتحاد خنشلة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من المنافسة.

وسجل شكيب عوجان الهدف الأول لفريق ترجي مستغانم في الدقيقة الـ21. في حين سجل زميله شريف صيام الهدف الثاني في الدقيقة الـ34. لتنتهي المباراة بواقع هدفين من دون مقابل.

وارتقى فريق “الحواتة” للمرتبة الـ 14 برصيد 17 نقطة، ليحرز تقدما ملحوظا، بعدما كان يعاني من سلسلة نتائج سلبية دفعته إلى أسفل الترتيب.

في حين يوجد نادي اتحاد خنشلة في المرتبة الـ13 برصيد 20 نقطة.