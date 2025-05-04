ترجي مستغانم يفوز وديا أمام مولودية وهران بثلاثية مثيرة

حقق فريق ترجي مستغانم، اليوم الأحد، فوزا معنويا أمام نادي مولودية وهران بثلاثية مقابل اثنين في إطار التحضيرات للتحديات القادمة.

وجرت المباراة بملعب “بن سليمان” بمستغانم التي شهدت تسجيل فريق مولودية وهران ثنائية من طرق كل من عبد الرحمان بورديم في الدقيقة 40، و باعمر جوبي في الدقيقة 80.

في حين سجل ثلاثية فريق ترجي مستغانم كل من شكيب عوجان ومصطفى زغنون إلى جانب محمد فضيل بالخادم.

تأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين لمواصلة مشوارهما في البطولة الوطنية، حيث يسعى “الحواتة” لتعزيز جاهزيتهم بشكل و اكبر والصراع على ضمان البقاء بشكل رسمي، في حين يسعى أبناء الباهية لرد الاعتبار لأنفسهم في منافسة البطولة و ترسيم البقاء.

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