ترجي مستغانم يكرّم المناصر الوفي “عمي تواتي” ويهديه عمرة إلى البقاع المقدّسة

قامت إدارة ترجي مستغانم رفقة لاعبي الفريق، بتكريم المناصر الوفي المعروف بـ “عمي تواتي”، الذي ارتبط اسمه بالمدرجات، ولم يتخلف يوماً عن مساندة الترجي في السراء والضراء، في مبادرة مميزة تحمل معاني الوفاء.

وجاء هذا التكريم بعدما ظهر عمي تواتي في مشهد مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحتفل بحرارة بهدف اللاعب تومي في شباك وفاق سطيف. حيث لامست فرحته القلوب وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي بكثير من الإعجاب والتقدير.

ولم يقتصر تكريم عمي تواتي بتقديم درع رمزي، بل أهدته إدارة الترجي رحلة عمرة إلى البقاع المقدسة، عربون اعتراف بوفاء هذا المناصر، في خطوة لاقت استحساناً كبيراً من الجماهير المستغانمية.

ولم يكن “عمي تواتي” مجرد مناصر عادي، بل ظل صورة حية للوفاء والإخلاص. فقد عايش أصعب لحظات النادي، وذرف الدموع بحرقة عند سقوط الترجي إلى القسم الثالث في موسم 2019.

بهذا التكريم، بعث ترجي مستغانم رسالة قوية مفادها أن النادي لا ينسى أوفياءه، وأن العلاقة التي تجمعه بجماهيره العاشقة أعمق من النتائج والألقاب، فهي علاقة انتماء صادق راسخ عبر الأجيال.