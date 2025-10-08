ترجي مستغانم يكشف جديد المصابين

كشفت إدارة نادي ترجي مستغانم، في بيان نشرته أمس الثلاثاء، عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق، عقب لقاء الجولة الـ 7، أمام المضيف مولودية الجزائر.

وأفادت إدارة الترجي، أن جمال بن العمري، الذي غادر لقاء “العميد” في شوطه الأول متأثرا بإصابة. يعاني من إجهاد عضلي، ويتوقع أن تستمر فترة الراحة والعلاج لمدة أربعة أيام قبل استئناف التدريبات.

بينما أوضحت أن اللاعب شعيب بولقابول، يشكو بدوره من كدمة طفيفة. ويحتاج إلى راحة تمتد من يومين إلى ثلاثة أيام مع علاج مكثف في عيادة النادي.

في حين أن الحارس عبد السلام هنان، يعاني هو الآخر من تمدد عضلي. وقد يبتعد عن الميادين لمدة أسبوع مع إمكانية إجراء كشوفات معمقة لتحديد حجم الإصابة بدقة.