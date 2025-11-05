ترجي مستغانم يوقع عقد شراكة مع مجمع كوسيدار

أعلنت إدارة نادي ترجي مستغانم، اليوم الأربعاء، رسميًا، عن توقيع عقد رعاية وشراكة بين النادي والشركة الوطنية للأشغال العمومية - مجمع كوسيدار.

في اتفاق يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لخدمة الرياضة الوطنية.

وفي هذا السياق، عبّر رئيس نادي ترجي مستغانم باسم إدارة الفريق عن عميق شكره وتقديره للرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار على الثقة الكبيرة التي أبداها تجاه النادي. مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد دعمًا نوعيًا لمسيرة الترجي وطموحاته المستقبلية.

وجاء في كلمته: “إن توقيع عقد الشراكة مع مجمع كوسيدار يعكس التزام هذه المؤسسة الوطنية العريقة بدعم الرياضة في بلادنا. ويشكل إضافة حقيقية لمسيرة ترجي مستغانم، سواء من الناحية الرياضية أو التنظيمية. بما يخدم شباب ومستقبل مدينة مستغانم والرياضة الجزائرية عامة”.

كما توجه رئيس النادي بجزيل الشكر والعرفان إلى الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على العناية التي يوليها لتطوير قطاع الرياضة وتشجيع الاستثمار الرياضي. وكذا إلى وزير الرياضة، وليد صادي، على دعمه المتواصل ومرافقته الدائمة للأندية من أجل بلوغ الاحتراف الحقيقي.

وأضاف: “نؤكد التزامنا الكامل بتشريف هذه الثقة والعمل بروح المسؤولية لتجسيد الأهداف المشتركة بين ترجي مستغانم ومجمع كوسيدار. خدمةً للرياضة الجزائرية ورفعًا لراية الوطن عالياً”.