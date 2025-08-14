ترجي مستغانم.. بيبي يتراجع عن الاستقالة ويتلقى ضمانات

وجّه رئيس نادي ترجي مستغانم، تقي الدين بيبي، نداءً صريحًا إلى السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية مستغانم، من أجل توحيد الصفوف والعمل المشترك في سبيل دعم النادي وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق أهدافه الرياضية خلال الموسم المقبل.

وفي تصريح له، أكد بيبي أن إدارة النادي بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية، لكن النجاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون مرافقة فعلية من مختلف الجهات الفاعلة، وعلى رأسها السلطات المحلية.

وقال رئيس فريق “الحواتة”: “اقتناعًا مني بأن مصلحة الترجي تعلو فوق كل اعتبار. أمدّ يدي اليوم بكل صدق إلى السلطات المحلية. لقد عملنا بإخلاص من أجل هذا النادي العريق، لكن يد الإدارة وحدها لا تكفي. إذا اجتمعت مع يد السلطات، فإن الطموحات ستتحول إلى واقع، والجهود ستترجم إلى إنجازات”.

وأضاف أن ثقته في دعم الوالي لا تزال راسخة، خاصة في ظل ما عرف عنه من حرص دائم على مصلحة الشباب والرياضة في مستغانم. كما عبّر عن أمله في أن يكون الموسم القادم استثنائيًا بكل المقاييس، ويليق بتاريخ النادي وجماهيره الوفيّة.

واختتم بيبي تصريحه بالتأكيد على أن الترجي بحاجة إلى تكافل الجميع، كلٌّ من موقعه، من أجل كتابة فصل جديد من النجاح والتألق.

كما أعلن بيبي أنه تراجع عن استقالته الرسمية التي وضعها سابقًا، و فتح الأبواب للجميع للعمل معه.