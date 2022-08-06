ترحيب أممي وإفريقي بنجاح اجتماع اتفاق الجزائر في مالي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بنجاح الاجتماع بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي اختتم أعماله أمس الجمعة.

وصدر بيان مشترك عن الهيئتين، اليوم السبت، جاء فيه: “يرحب الأمين العام للأمم المتحدة. ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالاختتام الناجح لاجتماع صنع القرار بشأن بعض جوانب اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن عملية الجزائر”.

وأقرت الهيئتان، بأهمية توافق الآراء الذي توصلت إليه الأطراف بشأن دمج 26 ألفًا من المقاتلين السابقين في قوات الدفاع وغيرها من أجهزة الدولة. وكذلك بشأن الإصلاحات المؤسسية غير ذات الصلة بمراجعة الدستور.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الاتفاق على إنشاء لجنة لمعالجة الجوانب التي لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها بعد.

وحثا الأطراف على العمل بجد لضمان المتابعة اللازمة وتعزيز الزخم الذي اكتسبته عملية السلام لتوها.

كما أثنى غوتيريش وفقي محمد، على تجديد أطراف الاتفاق، الموقع في عام 2015، لالتزامها بالسلام والمصالحة.

وأكد الطرفان، “استمرار استعداد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للعمل معها في إطار الوساطة الدولية بقيادة الجزائر. من أجل الاستكمال عملية السلام”.

وأعربا عن تطلعهما إلى الاجتماع المقبل للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام.