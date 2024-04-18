ترحيب فلسطيني بدعم الجزائر لوكالة الأونروا

أشادت سفارة فلسطين لدى الجزائر، اليوم الخميس، في بيان لها، بقرار رئيس الجمهورية القاضي بدعم الجزائر لوكالة الأونروا.

وجاء في بيان السفارة الفلسطينية “الموقف الذي اتخذته الجزائر. يؤكد الدور الشجاع والأصيل الذي تلعبه في الدفاع عن قضية فلسطين وشعبها”.

وأضاف البيان “وتأتي المبادرة الجزائرية، في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل وبعض حلفائها. إلغاء الأونروا ودورها السياسي. لنزع صفة اللجوء عن اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة”، يضيف البيان.

لللتذكير، أعلن وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الأربعاء، عن قرار لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بتقديم مساعدة مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال عطاف في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأونروا، إن الجزائر تعتبر مساهمتها المالية الاستثنائية بمثابة “الواجب والمسؤولية الثابتة على المجموعة الدولية”.