ترحيل أزيد من 322 عائلة إلى سكنات لائقة

انطلقت صبيحة اليوم الإثنين ببلدية زموري، ولاية بومرداس، على مستوى منطقة بن يونس، عملية واسعة لترحيل العائلات نحو سكنات اجتماعية جديدة. مع تهديم جميع الشاليهات والهياكل الفوضوية الملحقة بها.

وجرت العملية بحضور مدير السكن، رئيس دائرة برج منايل، رئيس المجلس الشعبي البلدي لزموري. وبمرافقة مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية.، إلى جانب إطارات خلية السكن بديوان الولاية ومختلف المديريات والمصالح التقنية المعنية.

و أسفرت العملية عن ترحيل أزيد من 322 عائلة إلى مساكن اجتماعية لائقة. ما وضع حدًّا لمعاناة استمرت لسنوات داخل السكنات الجاهزة.

وفي السياق ذاته، باشرت المصالح المختصة عمليات الهدم الفوري لكافة الشاليهات. وجميع البناءات الفوضوية المرفقة، ضمانًا لعدم إعادة استغلالها مستقبلا.

العملية تتم في ظروف تنظيمية محكمة وبالتنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والأمنية المعنية. بما يضمن سير العملية في أجواء سلسة.

وتجدر الإشارة أن العملية متواصلة وستستمر إلى غاية نهاية السنة. بهدف القضاء الكلي على الشاليهات عبر مختلف بلديات الولاية. وذلك في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتكريس الحق في السكن اللائق.

وتأتي العملية تنفيذًا لتعليمات فوزية نعامة والي ولاية بومرداس. الرامية إلى القضاء النهائي على السكنات الجاهزة (الشاليهات) وإعادة إسكان قاطنيها في أحياء سكنية لائقة.