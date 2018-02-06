تم ترحيل 1.140 رعية نيجرية ليلة أمس، إلى بلدهم الأصلي إنطلاقا من مركز الإستقبال بتمنراست.

وذلك في إطار عملية الترحيل التي باشرتها السلطات الجزائرية بطلب من حكومة النيجر.

وتعد هذه الدفعة 68 من الرعايا النيجريين المرحلين الذين تمت مرافقتهم من عدة ولايات نحو مركز الإستقبال بتمنراست.

و أوضح مولاي الشيخ مسؤول الهلال الأحمر الجزائري لوكالة الأنباء الجزائرية،

أنه تم إتخاذ كل التدابير اللازمة مع السلطات النيجرية لضمان ترحيلهم في ظروف حسنة.

تراعي مختلف الجوانب الضرورية التي تضمن حقوق الإنسان و في إطار أخوي و في كنف الإحترام التام إلى غاية وصولهم إلى منازلهم.

وخُصّص لهذه العملية 35 حافلة 5 شاحنات،

لنقل الأمتعة وبمرافقة من فرق الحماية المدنية وممثلي قطاع التضامن الوطني و مصالح الأمن.

و بلغ عدد المرحلين منذ انطلاق العملية في ديسمبر 2014 إلى حد الآن أكثر من 28 ألف رعية من مركز الإستقبال بتمنراست.