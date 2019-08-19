ترحيل “الخلاط” المغربي بن شمسي من الجزائر!

أمروكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ترحيل المغربي بن شمسي أحمد رضا،الناشط المغربي،والمسؤول في المنظمة الأمريكية “هيومن رايتس ووتش”.

والمكلّف بالتواصل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط،.

وذلك بعد ضبطه من طرف أعوان الشرطة في شارع ديدوش مراد مندسا وسط المتظاهرين يوم الجمعة الماضي.

من دون ترخيص من الجهات الرسمية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

بترحيل المغربي بن شمسي أحمد رضا، الناشط المغربي والمسؤول في منظمة “هيومن رايتس ووتش”. والمكلّف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، بعد ضبطه من طرف أعوان الشرطة بشارع ديدوش مراد. مندسا وسط المتظاهرين يوم الجمعة الماضي من دون ترخيص من الجهات الرسمية، بصفته ممثلا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وحسب ذات المصادر، فإن ترحيل الناشط المغربي بن شمسي أحمد رضا بقرار قضائي خارج التراب الجزائري.

جاء بعد التحريات الأولية التي أظهرت بأن حضوره يندرج ضمن أجندات أجنبية تستهدف اختراق الحراك الشعبي.

كما كشفت التحريات الأمنية،بأن بن شمسي الذي يشغل منصب مدير التواصل في منظمة “هيومن رايتس ووتش”بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لم يكن في الجزائر في إطار مهمة رسمية لفائدة هذه المنظمة غير الحكومية الأمريكية.

والتي لم تصدر أيّ موقف بشأن توقيفه.

كما أضافت ذات المصادر، بأن بن شمسي ذكر في وثيقة “معطيات الزوار” التي تتضمن معلومات شخصية عنه.

بأنه يزور الجزائر بصفته مراقبا مبعوثا من طرف المنظمة غير الحكومية الأمريكية “هيومن رايتس ووتش”.

كما قام الناشط المغربي بالاستعانة بجواز سفره المغربي للدخول في غياب امتلاكه لأيّ تصريح من المنظمة أو إذن بمهمة.