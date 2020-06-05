ترحيل الرعايا اللبنانيين العالقين في الجزائر 15 جوان الجاري

تمت برمجة رحلة لعودة الرعايا اللبنانيين العالقين في الجزائر، تؤمنها شركة الخطوط الجوية اللبنانية يوم 15 جوان.

وحسب السفارة اللبنانية بالجزائر، يأتي هذا تبعا لإجتماعات اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين من الخارج في مرحلتها الرابعة، وتتمة للجهود المبذولة من قبل حكومة لبنان لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن.

وسيتم ترحيل الرعايا على متن طائرة من طراز Airbus 320 رحلة رقم ، me524 والتي ستقلع من مطار هواري بومدين الدولي على الساعة 11:10 صباحا بتوقيت الجزائر.

وتستوعب الطائرة 78 راكبا موزعا على 67 مقعدا على الدرجة الإقتصادية و11 مقعدا على درجة رجال أعمال.

ودعت السفارة اللبنانية جميع أبناء الجالية الراغبين في العودة، تأكيد رغبتهم في ذلك عبر إرسال نسخة من جواز سفرهم على البريد الإلكتروني للسفارة [email protected] في أقرب فرصة.