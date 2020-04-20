ترحيل الرعايا المصريين من الجزائر 23 أفريل الجاري

ستقوم شركة “إير كايرو” بتسيير رحلة جوية يوم الخميس 23 أفريل، من الجزائر، نحو برشلونة ثم مرسى علم، لإعادة مواطنيها العالقين، نحو الأراضي المصرية.

وأفاد بيان سفارة مصر لدى الجزائر، اليوم الاثنين، أنه سيتم تسديد رسوم الحجر الصحي، وتذكرة السفر على الموقع الالكتروني لشركة الطيران اير كايرو، أو من خلال السداد مباشرة بالقاهرة في مقر الشركة.

وأفادت السفارة ان تكلفة الحجر الصحي تبلغ 750 جنيها مصريا للغرفة المزدوجة للفرد، و1500 جنيه مصري، للفرد للغرفة الفردية في الليلة الواحدة، ولمدة 14 يوما، بالاضافة الى تذكرة السفر.

وتلتزم الشركة بقبول الحجوزات من اسماء العالقين الواردة في القائمة المرسلة لها من السفارة، والا سيتم رفض الحجز.

كما ان الشركة لن تتمكن من رد المبالغ المدفوعة للحجوزات المرفوضة الا بعد 45 يوما.

وأشارت السفارة أنه سيبدأ فتح باب الحجز، اعتبارا من اليوم الاثنين.