ترحيل العائلات المتضررة من التقلبات الجوية بالمسيلة

أشرف والي ولاية المسيلة، نجم الدين طيار، رفقة وفد وزاري وإطارات محلية وممثلي السلطات المدنية والأمنية والمنتخبين والمجتمع المدني، على عملية ترحيل العائلات المتضررة من التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الولاية إلى سكنات جديدة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن العملية شملت ترحيل تسع (09) عائلات إلى حي 400 مسكن بسيدي عيسى. كما تم إزالة السكنات القديمة المهددة بالانهيار.

هذا وقد تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية، من أجل ضمان سير العملية في ظروف جيدة، وفقا للمصدر نفسه.

جدير بالذكر، أن عملية الترحيل هذه جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلقة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتكفل بالعائلات المتضررة، و تبعا لتعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال زيارته يوم الأحد المنصرم إلى بلديتي سيدي عيسى وعين الحجل لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا السيول الأخيرة.

