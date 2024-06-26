ترحيل قاطني السكنات الهشة بهذه البلديات

انطلقت، صبيحة اليوم الأربعاء، عملية ترحيل كوطة من قاطني السكنات الهشة والمتكونة من 33 عائلة، إلى منازل لائقة في بعض بلديات البليدة.

ويتعلق الأمر بكل من بلديات موزاية، والتي تم ترحيل منها 13 عائلة بمحلات البلدية “شارع قويدر رابح” . وبلدية الشفة بـ14 عائلة بحي الرمبلي الايسر “دوار بشار”. و6 عائلات بمزرعة ساكري بن عالية.

كما تم ترحيل العائلات إلى سكنات لائقة في صيغة العمومي الإيجاري الموجه للقضاء على السكنات الهشة. وهذا بكل من حي سبع شهداء “بزار” ببلدية الشفة (30 عائلة). و3 عائلات إلى حي 50 مسكن بقرية بني شقران بموزاية.