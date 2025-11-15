تم صبيحة اليوم السبت، مواصلة عملية ترحيل قاطني العمارات الهشة ببلدية سيدي بلعباس، إلى سكنات جديدة ولائقة بالمجمع الحضري تلموني.

وحسب بيان لمصالح الولاية، جرت العملية في ظروف عادية ومنظمة، تحت التأطير المحكم ومرافقة مصالح أمن سيدي بلعباس. وبإشراف من خلية التنسيق المشتركة.

وتضم الخلية، رئيسة دائرة سيدي بلعباس، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس. ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء.

وكذا مصالح أمن الولاية، والحماية المدنية، ومصالح بلدية سيدي بلعباس، ومؤسسة “نظيف كوم”. والمؤسسة العمومية البلدية المكلفة بالإنارة العمومية والمساحات الخضراء. ومؤسسة “سونلغاز”، ومؤسسة “الجزائرية للمياه”.