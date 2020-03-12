ترحيل وإعادة إسكان 17 عائلة من مرزعتين بمعسكر

تم اليوم، بمعسكر، ترحيل و إعادة إسكان 17 عائلة بشقق لائقة بحي 600 سكن بمدبر، كانت تقطن بسكنات هشة بمزرعتين بشارع بن ثابت عبد القادر وسط المدينة.

وهذا بعد أكثر من 40 سنة من الضيق والظروف المعيشية الصعبة التي واجهها سكان المزرعتين.

ناهيك عن المخاطر التي كانت تتربص بهم، لاسيما من حيث ظروف إقامتهم في أكواخ قصديرية تفتقر لأدنى شروط العيش ،

أين كانوا يعيشون وسط الزواحف والقوارض السامة التي كانت تقاسمهم حياتهم اليومية.

و على هامش عملية ترحيل سكان المزرعتين ، تجمهر العديد من طالبي السكن الاجتماعي و سكان البنايات الهشة داخل النسيج العمراني لمدينة معسكر.

خلال العملية ، تنديدا بعدم ترحيلهم هم أيضا و المطالبة بالتعجيل بترحيلهم نظرا لأزمة السكن التي يعيشها هؤلاء.

و في ذلك طمأن رئيس دائرة معسكر الناصر قنديل و رئيس بلدية معسكر عامر سيد احمد، طالبي السكن بقرب الإفراج عن حصص سكنية أخرى.

وذلك في إطار القضاء على البنايات الهشة و السكن الإجتماعي في الأشهر المقبلة، موضحا أيضا عن عمليات الترحيل و إعادة الإسكان في إطار برنامج القضاء على السكن الهش.

والتي تتم عبر مراحل و سيتم الانتهاء منها قبل هذه السنة، و لم يتبقى سوى 80 عائلة ستمس العملية 15 موقعا .