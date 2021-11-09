ترحيل وإعادة إسكان 357 عائلة اليوم في العاصمة

ستشرع مصالح ولاية الجزائر اليوم الثلاثاء في مواصلة عملية ترحيل وإعادة الإسكان الـ27 والتي تخص 357 عائلة. كما أعلنت مديرية السكن لولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء عن ترحيل وإعادة إسكان 357 عائلة. والمقيمة بـ 93 بناية مهددة بالإنهيار ببلدية القصبة، و ذلك عبر ثلاثة مراحل ابتداءا من اليوم الثلاثاء.

وسيتم ترحيل هذه العائلات إلى سكنات عمومية ايجارية جديدة والواقعة على مستوى أحياء سكنية جديدة. على غرار 2800 مسكن حوش الميهوب ببلدية براقي. كما تم إضافة 1400 مسكن حوش الميهوب بلدية براقي، 332 مسكن أولاد فايت، 325 مسكن سحاولة.

وتشهد القصبة في كل مرة حوادث انهيارات، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر في وقت سابق من أجل إسعاف إمرأتين، أصيبتا بجروح إثر إنهيار ممر قديم بالقصبة.

الحادثة وقعت بسبب انهيار ممر قديم جدا من الإسمنت، بطول مرتين وعرض متر واحد يربط بين عمارتين، بشارع عمارة رشيد بالقصبة. كما تسبب في إصابة إمرأتين بجروح خفيفة تم نقلهما إلى مستشفى “مايو” للعلاج.

كما تمكنت وحدات الحماية المدنية في العاصمة، من انقاذ 4 عائلات، في ديسمبر من العام الماضي. بعد انهيار بناية قديمة بحي القصبة 2، بسبب الأمطار الغزيرة.

وحسب ممثل مديرية الحماية المدنية، فإن البناية القديمة تتكون من طابقين. كما تقطنها 3 عائلات تتكون من 8 أفراد.

ولم يتم تسجيل أي ضحايا جراء هذا الإنهيار، حسب ذات المصدر. هذا وتطالب هذه العائلات، السلطات المحلية، بترحيلهم إلى سكنات لائقة.

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