ترحيل و إعادة اسكان 129 عائلة بسعيدة

تم صبيحة اليوم الـأحد، بولاية سعيدة، ترحيل و إعادة اسكان 129 عائلة من الحي القصديري، بفيرمة غزال ظهر الشيح.

وتم إعادة إسكان هذه العائلات التي كانت تقيم بسكنات قصديرية الى سكنات جديدة لائقة، تتوفر على شروط العيش الكريم بالحي الجديد المجاهد مخلوف بن ديدة، بحي بوخرص.

وتهدف العملية إلى توفير سكنات لائقة، تدخل في اطار برنامج الدولة للقضاء على السكن الهش و القصديري، لتحسين الوجه الجمالي لمدينة سعيدة.

وقد تم تسخير لإنجاحها مختلف الامكانيات الضرورية المادية منها والبشرية، بمشاركة المؤسسات العمومية.